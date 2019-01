Tausende Ungarn beteiligten sich an den Demontrationen.

Quelle: Zoltan Balogh/MTI/AP/dpa

Tausende Menschen haben in ganz Ungarn gegen die Regierung des Rechtsnationalisten Viktor Orban demonstriert. In Budapest sowie in 60 weiteren Klein- und Großstädten protestierten die Bürger gegen ein neues Überstundengesetz, das arbeitenden Menschen bis zu 400 Stunden Mehrarbeit im Jahr abverlangt.



Der Unmut richtet sich nicht nur gegen die neue Überstundenregelung, sondern auch gegen andere Missstände unter der Orban-Regierung, wie zum Beispiel die Korruption im Umfeld der Orban-Familie.