Am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, war ein Ausflugsboot mit Touristen aus Südkorea im Budapester Abschnitt der Donau mit einem viel größeren Kreuzfahrtschiff zusammengestoßen und gekentert. Nach dem Zusammenstoß mit dem Kreuzfahrtschiff versank das Ausflugsboot "Hableany" (Nixe) mit den Südkoreanern an Bord binnen weniger Sekunden. Sieben Passagiere konnten unmittelbar nach dem Unglück gerettet werden. Passagiere von Schiffen, die gerade in der Nähe waren, zogen sie spontan aus dem nur zehn Grad warmen Wasser. Die Überlebenden wurden mit Unterkühlungen in Krankenhäusern behandelt.