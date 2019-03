Schon Ende 2010, kurz nach dem Orbans Fidesz-Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erringt, verabschiedet die Regierung das erste Mediengesetz. Im Visier: Vor allem der öffentlich rechtliche Rundfunk, der zur Stärkung der "nationalen Identität" verpflichtet wird. Wer nicht mitmachen will, fliegt. Mehr als 1.000 Journalisten werden unmittelbar entlassen. Eine Aufsichtsbehörde kontrolliert von nun an, was gesendet wird.