CSU-Chef Horst Seehofer (l.) und Ungarns Ministerpräsident Orban. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Kritik von SPD-Chef Martin Schulz an der Flüchtlingspolitik seines Landes zurückgewiesen. In der "Bild"-Zeitung sagte Orban an Schulz gerichtet: "Wir finden, wir verdienen mehr Respekt."



Schulz hatte CSU-Chef Horst Seehofer aufgefordert, dem ungarischen Regierungschef, der am Freitag Ehrengast bei der CSU war, die Grenzen aufzuzeigen. Vor allem in der Flüchtlingspolitik verfolge Orban eine "gefährliche Logik", hatte Schulz kritisiert.