US-Präsident Donald Trump hat den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gelobt. Orban habe einen "hervorragenden" Job gemacht, sagte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. "Wahrscheinlich genau wie ich ein bisschen umstritten, aber das ist okay", meinte der US-Präsident.



Orban steht massiv in der Kritik, weil er seit Jahren Demokratie und Recht in Ungarn aushöhlt, kritische Medien zum Schweigen bringt und die Opposition durch willkürliche Geldstrafen schwächt.