Auch Tauschgeschäfte können für viele interessant sein. Das funktioniert im Internet wie im echten Leben: Ware gegen Ware. Wer es persönlicher mag, kann in seiner Stadt nach Tauschveranstaltungen suchen, etwa in Kneipen. Und in vielen Freundeskreisen lohnt es sich auch, ein Geschenk ein bisschen aufzuheben, um vor dem nächsten Weihnachtsfest schon etwas fürs Schrottwichteln zu haben: was nicht mehr gebraucht wird, wird verpackt und in größerer Runde gegen ein anderes Präsent eingetauscht.