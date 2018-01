Die Reaktionswellen darauf schlagen hoch: Die Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) wird von den Linken zum Rücktritt aufgefordert - sie habe den Landtag falsch informiert. Einen Rücktritt schließt Keding aus - beauftragt allerdings im Dezember die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg mit einer neuen Bewertung des Falls. Mit schnellen Ergebnissen ist nicht zu rechnen. Mittlerweile hat die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" Mordanzeige beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe erstattet. Ob der die Ermittlungen an sich ziehen wird, ist offen.