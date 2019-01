Shopping in der Londoner Oxford Street (Archiv).

Quelle: Facundo Arrizabalaga/EPA/dpa

Die britische Polizei fürchtet im Fall eines harten Brexit Hamsterkäufe der Bevölkerung und rät Händlern zu Sicherheitsmaßnahmen. Kunden könnten aus Angst vor Versorgungsengpässen in größerer Zahl in die Läden strömen, erklärte die Polizei des Großraums London.



Das britische Parlament stimmt am Dienstag über das Austrittsabkommen mit der EU ab. Eine Ablehnung gilt als wahrscheinlich. Damit droht Ende März ein ungeregelter EU-Austritt mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.