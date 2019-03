Premierministerin Theresa May schließt No-Deal nicht aus.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May schließt einen ungeregelten EU-Austritt ihres Landes nicht aus. Sie hoffe auf Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag, sagte May in Brüssel. Entscheidend sei aber, den Willen des Volkes umzusetzen.



Dieses Position wiederholte sie auch auf mehrfache Nachfrage, ob sie einen No-Deal-Brexit vorbereite. "Was jetzt zählt ist, dass wir erkennen, dass der Brexit die Entscheidung des britischen Volks ist", sagte May vor Beginn des EU-Gipfels.