Finanzskandal bei Diözese Eichstätt Quelle: Armin Weigel/dpa

Die katholische Kirche wird von einem neuen Finanzskandal erschüttert. Aus dem Vermögen der Diözese Eichstätt seien rund 60 Millionen Dollar (48,2 Millionen Euro) in ungesicherte Darlehen in die USA geflossen, sagte Diözese-Sprecher Martin Swientek.



Gegen einen Ex-Mitarbeiter und einen Immobilien-Projektentwickler sei Anzeige erstattet worden. Der Vorwurf laute auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Das Geld wurde laut Swientek in "höchst fragwürdiger Weise" in den USA angelegt.