Johnson hat trotz des Antrags auf Verschiebung angekündigt, dass er kommende Woche die Gesetze zur Umsetzung des Austrittsabkommens in das Parlament einbringen will und weiter auf einen Austritt am 31. Oktober dringt. Die EU setzt offenbar darauf, dass dies noch eine Option ist. Die EU-Botschafter hätten am Sonntag "den Ratifizierungsprozess für das Austrittsabkommen auf EU-Seite formal angestoßen", sagte ein EU-Diplomat. Dem Brexit-Abkommen muss neben dem britischen Unterhaus auch das Europaparlament zustimmen. Am Donnerstag hatten es bereits die EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt.