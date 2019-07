Feuewehrleute mit ABC-Schutzanzügen im Supermarkt

Quelle: ---/Feuerwehr Ratingen /dpa

Mit einem Grillgut-Kauf hat die Feuerwehr in Ratingen bei Düsseldorf für einen ABC-Einsatz geübt. "Die seltsamen Gestalten, die in dem Supermarkt für einen Grillabend einkauften, waren Angehörige der Spezialeinheit für Atomare, Biologische und Chemische Schadenslagen", teilte die Feuerwehr mit.



Mit den Anzügen müsse regelmäßig geübt werden, so die Feuerwehr. Also übten die drei Einsatzkräfte in Schutzanzügen beim Kauf von Grillgut und Gemüse. Danach wurde gegrillt - ohne Schutzanzüge.