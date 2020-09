Die Einsatzkräfte in Lustenau retten den Rotwein.

Quelle: Boris Gehrer/PFANNER & GUTMANN/dpa

Die Feuerwehr in Österreich hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz 1.300 Liter Rotwein aus einer riesigen Flasche gerettet. Die 2017 in einem chinesischen Restaurant in Lustenau aufgestellte und mit 1.590 Litern befüllte Weinflasche war den Angaben nach undicht geworden.



Die Feuerwehrleute verhinderten die weitere Verteilung des Weins im Gebäude und pumpten den restlichen Wein aus der Flasche ab. Er soll nun umgefüllt und einer guten Sache zugeführt werden. Die drei Meter hohe Flasche war 2017 als Weltrekord zertifiziert worden.