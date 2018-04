Vogelspinne in einem Terrarium. Archivbild Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Anwohner haben in Mainz eine Vogelspinne im an der Straße abgestellten Sperrmüll entdeckt. Die Passanten hätten am Samstag die Polizei gerufen, weil sich im Sperrmüll eine "sehr große Spinne" befunden habe, teilten die Beamten mit.



Am Fundort stellten die Polizisten dann fest, dass es sich um eine Vogelspinne handelte. Diese habe sich aber glücklicherweise in einem Terrarium befunden. Die Feuerwehr konnte die Spinne bergen - wem sie gehört und wer sie dort abgestellt hat, war zunächst unklar.