Oxfam prangert die Ungleichheit auf der Welt an.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Graben zwischen Arm und Reich in der Welt hat der Organisation Oxfam zufolge 2018 gefährlich zugenommen. Das Vermögen der Milliardäre sei um durchschnittlich 2,5 Milliarden US-DolLar pro Tag gestiegen (plus zwölf Prozent). Indes habe die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung 500 Millionen Dollar je Tag (elf Prozent) verloren.



An Oxfams Ungleichheitsberichts gibt es aber auch Kritik. So würden die Daten zur Armut oft nicht korrekt erfasst und auf reißerische Weise vereinfacht, sagen Experten.