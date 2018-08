Bei dem Einsturz kamen viele Menschen ums Leben. Quelle: Luca Zennaro/ANSA/dpa

Nach dem Brückeneinsturz von Genua mit rund 40 Toten hat Italiens Regierungschef Giuseppe Conte in der Stadt den Notstand ausgerufen. Der Ausnahmezustand solle für zwölf Monate gelten, sagte Conte nach einem Treffen des Ministerrats in der Hafenstadt. "Wir wollten diesem Treffen einen symbolischen Wert geben", sagte der Ministerpräsident.



Die Regierung stellte fünf Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung. Conte versprach weiter, einen Kommissar für den Wiederaufbau in Genua einzusetzen.