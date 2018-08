Männer am Bahnhof Köln-Ehrenfeld von Güterzug überrollt. Quelle: Marius Becker/dpa

Einen Tag nach dem Unglück mit zwei Toten im Kölner Bahnhof Ehrenfeld ist der überlebende, schwer verletzte junge Mann in einem stabilem Zustand. Der 21-Jährige sei mehrfach notoperiert worden, sagte eine Polizeisprecherin in Köln.



Er war mit zwei weiteren jungen Männern am Samstag im Bereich der Gleise vor dem Bahnhof in dem Szene-Viertel Ehrenfeld unterwegs. Ein 20-Jähriger starb vor Ort, ein weiterer Schwerstverletzter (21) im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.