Das Mehrfamilienhaus in Blankenburg nach einer Explosion.

Quelle: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Nach der Explosion mit einem Toten und 15 Verletzten in einem Wohnblock in Blankenburg ermittelt jetzt offiziell die Kriminalpolizei. Es sei ein Verfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet worden, so die Polizei.



Was die Explosion genau auslöste, müssen Spezialisten des Landeskriminalamts klären. Die Beamten fanden jedoch Gasflaschen "in größerer Anzahl", wie Kripo-Chef Götze sagte. Entgegen erster Vermutungen wurde in der Wohnung jedoch keine Munition gefunden.