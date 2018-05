Blick auf die Hauptstadt Aserbaidschans, Baku. Archivbild Quelle: Rene Vigneron/dpa

Bei einem Brand in einer Drogenklinik der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sind Dutzende Menschen getötet worden. In örtlichen Medienberichten sei von etwa 30 Toten die Rede, meldete die russische Agentur Interfax.



Das Feuer habe eine hölzerne Baracke völlig zerstört, aus der sich bettlägerige Patienten nicht retten konnten, hieß es. Der Brand sei mittlerweile gelöscht worden, teilte der Zivilschutz der Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer mit.