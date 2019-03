Die Gedenkstätte des Germanwings-Flugzeugabsturzes in Frankreich.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Genau vier Jahre nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den Alpen haben Angehörige in Südfrankreich der Toten gedacht. An der Gedenkfeier in Digne-les-Bains im Departement Alpes-de-Haute-Provence nahmen rund 300 Menschen teil, wie die Regionalzeitung "Le Dauphine Libere" online berichtete.



Das Flugzeug war am 24. März 2015 an einem Berg zerschellt. Alle 150 Menschen an Bord starben. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht.