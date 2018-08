Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua. Archivbild Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Fünf Tage nach dem Brückeneinsturz in Genua ist die Zahl der Todesopfer auf 43 gestiegen. In einem unter einem Betonteil gefundenen Auto seien drei Leichen entdeckt worden, erklärte die Feuerwehr. Dabei handele es sich wahrscheinlich um ein Paar aus Turin und dessen neunjährige Tochter.



Mit dem Fund der drei Toten werde nun niemand mehr vermisst, erklärte die Feuerwehr. Die Morandi-Autobahnbrücke im Westen der norditalienischen Stadt war am Dienstag während eines Unwetters eingestürzt.