Feuerwehr-Einsatz bei dem Krankenhausbrand in Miryang. Quelle: Uncredited/National Fire Agency via Yonhap/AP/dpa

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden bei dem Unglück in der Stadt Miryang verletzt, wie südkoreanische Sender berichteten. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand.



In der Klinik sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 100 Patienten aufgehalten haben. Es wird vermutet, dass das Feuer in der Notaufnahme des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen ist. Die Brandursache ist noch unklar.