Unfall mit einem Propellerflugzeug. Symbolbild

Quelle: Arno Burgi/zb/dpa

Bei einem Unfall mit einem Propellerflugzeug im Kongo sind 17 Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Dornier 228 sei kurz nach dem Start am Flughafen der ostkongolesischen Stadt Goma abgestürzt, teilte das Büro des Provinzgouverneurs von Nord-Kivu mit.



Die Maschine der Fluggesellschaft Busy Bee Congo habe Probleme beim Abflug gehabt, hieß es. Genauere Details zum Hergang und zur Ursache des Unglücks in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika waren zunächst nicht bekannt.