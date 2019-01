Verlorene Container in der Nordsee.

Quelle: Nlcg-Phcgn/Netherlands Coast Guard/dpa

Die Bergung von Containern des Frachters "MSC Zoe" aus der Nordsee ist wegen schlechten Wetters erneut verschoben worden. Am Montag soll es los gehen. Dies teilten die niederländischen Behörden mit.



Die "MSC Zoe" hatte Anfang Januar in der Emsmündung 291 Container verloren, darunter zwei mit gefährlichen Stoffen. Diese wurden noch nicht geortet. Insgesamt sind 238 Container lokalisiert. Die Schweizer Reederei MSC will die Kosten für Bergung und Säuberung der Strände übernehmen.