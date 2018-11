Notarztwagen: Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Archivbild

Ein zweijähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte in Gütersloh beim Essen erstickt. Die Polizei geht von einem "tragischen Unglücksfall" aus, wie eine Sprecherin sagte. Das Unglück in der städtischen Einrichtung ereignete sich am Montagnachmittag.



Nach dem Erstickungsanfall hätten die Kita-Mitarbeiterinnen unmittelbar Erste Hilfe geleistet, teilte die Stadt Gütersloh mit. "Unsere Gedanken sind bei der Familie, die sich diesem schrecklichen Verlust nun gegenübersieht."