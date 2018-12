Rettungseinsatz nach Massenpanik in einer italienischen Disko.

Quelle: Vigili del Fuoco/dpa

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr könnte Reizgas die Massenflucht bei dem Konzert eines italienischen Rappers in Madonna del Piano ausgelöst haben.



Bei den Toten soll es sich zum Großteil um Minderjährige handeln. Die Feuerwehr sprach auf Twitter sogar von "sechs sehr jungen" Opfern. Außerdem gebe es Dutzende Verletzte.