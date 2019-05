Eine Boeing 737 Max 8 steht iun Äthiopien. Archivbild

Quelle: Mulugeta Ayene/AP/dpa

Der US-Luftfahrtriese Boeing wusste bereits ein Jahr vor dem ersten Absturz einer 737-Max-Maschine von einem Softwareproblem der Modellreihe. Einige Monate nach Auslieferungsbeginn habe der Konzern festgestellt, dass ein Warnsystem in den Cockpits nicht richtig funktionierte. Eine interne Untersuchung habe ergeben, dass keine Beeinträchtigung der Flugsicherheit vorliege.



Im Oktober war in Indonesien eine 737 Max abgestürzt, im März eine in Äthiopien. Bei den Unglücken starben 346 Menschen.