2018 konnten 593.800 Geflüchtete nach Hause zurückkehren; weitere 62.600 wurden Staatsbürger in jenem Land, in dem sie Schutz gefunden hatten. Sieben Prozent der Flüchtlinge – 92.400 Menschen – kamen per Härtefallaufnahme (Resettlement) in ein sicheres Aufnahmeland.