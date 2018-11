Flüchtlinge aus dem Südsudan in Uganda. Archivbild. Quelle: Gioia Forster/dpa

In Uganda leben dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge rund 300.000 Flüchtlinge weniger als bislang gedacht. Das UNHCR habe über mehrere Monate hinweg nachgezählt und festgestellt, dass anstatt 1,4 Millionen 1,1 Millionen Migranten in dem ostafrikanischen Land lebten, teilte die Organisation mit.



Doppelregistrierungen und Menschen, die wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt sind, haben zu den Abweichungen geführt. Uganda hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land in Afrika.