Bank: Man könnte in einer ersten Gruppe, Familien mit minderjährigen Kindern, die entweder in Deutschland oder im Ausland leben, vorrangig den Nachzug erlauben. Dabei sollte zusätzlich die Wartezeit seit dem Stellen des Asylantrags ausschlaggebend sein. Das wäre ein objektives, nachvollziehbares Kriterium, das auch die Trennung der Kinder von den Eltern berücksichtigt. Danach könnte man eine zweite Gruppe bilden, in der nur noch die Wartezeit entscheidend ist. Die humanitären Härtefälle wären damit zwar noch nicht abgedeckt, aber es ist ja immer betont worden, dass diese zusätzlich zum 1.000er-Kontingent berücksichtigt werden sollen.