Die Situation in dem Land ändere sich ständig und müsse auch dauernd neu bewertet werden, unterstrich Bartsch. "Viele Afghanen, die jetzt abgeschoben werden, waren zudem für viele Jahre nicht in Afghanistan, was die Heimkehr weiter erschweren kann oder gar eine Gefährdung auslösen kann." Er wies auch auf die großen wirtschaftlichen Probleme Afghanistans hin. Mit Blick auf schwere Menschenrechtsverletzungen und Krieg in dem Land mahnte er eine politische Lösung an.