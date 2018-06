Studenten schreiben eine Klausur. Symbolbild Quelle: Andreas Lander/dpa-Zentralbild/dpa

37 Studenten der Universität Hohenheim in Stuttgart haben mitten in einer Prüfung den Saal verlassen. Danach haben alle ein Attest desselben Arztes vorgelegt. Es seien entweder Schwindel, Sehstörungen, Übelkeit oder Erbrechen diagnostiziert worden, sagte Universitätssprecher Florian Krebs.



Die Uni zweifelt die Diagnosen an. Deshalb seien die Abbrecher kurz nach der Prüfung aufgefordert worden, eine Stellungnahme abzugeben. Dafür werden die Studenten nun angeschrieben.