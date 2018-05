Problematisch sei die Lage hingegen in Subsahara-Afrika, so das Kinderhilfswerk. Etwa jede dritte von allen Kinderehen weltweit werde derzeit dort geschlossen; vor zehn Jahren war es jede fünfte. Auch in Afrika seien jedoch Fortschritte zu verzeichnen. So sei die Zahl der Kinderehen in Äthiopien in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken.