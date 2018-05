In Deutschland wird nur fast jedes fünfte Baby gestillt. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Fast jedes fünfte Baby in Deutschland wird einem UNICEF-Bericht zufolge nicht gestillt. Während in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Peru und Madagaskar je 99 Prozent der Babys gestillt werden, seien es in Deutschland nur 82 Prozent, teilte das UN-Kinderhilfswerk mit.



Stillen fördere gesundes Wachstum und Entwicklung und könne auch die Mütter gesundheitlich schützen. Im Vergleich der Industrieländer stillen Mütter in Irland (55 Prozent) und den USA (74 Prozent) besonders wenig.