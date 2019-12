Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) blickt zum Jahreswechsel auf ein "blutiges Jahrzehnt" für Kinder in Konfliktgebieten zurück. Mehr als 170.000 Minderjährige seien in der vergangenen Dekade durch kriegerische Auseinandersetzungen verletzt oder getötet worden, teilte Unicef am Montag in New York mit. Verglichen mit 2010 habe sich die jährliche Opferzahl heute verdreifacht.