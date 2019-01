Jemen, Kongo, Südsudan, Syrien, Jordanien: Die Krisen der Welt reißen nicht ab. 41 Millionen Kinder, so schätzt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef sind nicht ausreichend mit Wasser, Lebensmittel, medizinische Hilfe versorgt. 3,3 Milliarden Euro, sagt Unicef, sind in diesem Jahr nötig, um diesen Kindern in Not zu helfen. Das Problem: Einige Hilfseinsätze seien unterfinanziert. Manuel Fontaine, Leiter der weltweiten Nothilfeprogramme, forderte die Weltgemeinschaft deswegen heute auf, verstärkt den Kinderschutz in den Krisengebieten sicherzustellen. Ohne ausreichend internationale Hilfe würden viele Kinder "durch den Rost fallen", so Fontaine.