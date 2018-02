Zum Vergleich: Während in Pakistan statistisch eines von 22 Babys nicht den ersten Lebensmonat überlebt, ist es in Japan eines von 1.111 Babys. Deutschland steht auf der Länderliste auf dem zwölften Platz: Statistisch stirbt laut UNICEF in Deutschland eines von 435 Babys. Die durchschnittliche Sterblichkeitsrate von Neugeborenen in Entwicklungsländern ist 27 von 1.000 Lebendgeburten im Vergleich zu drei von 1.000 Geburten in Industrieländern.