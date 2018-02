Krieg frisst sich in Körper und Seele. UNICEF-Schirmherrin Elke Büdenbender

Wie wichtig Schule und Unterricht für Kinder in Krisenregionen ist, hat UNICEF-Schirmherrin Elke Büdenbender erst kürzlich in Jordanien und dem Libanon erfahren. "Krieg frisst sich in Körper und Seele", sagte die Frau des Bundespräsidenten. "Tief berührt" habe sie der Besuch des Flüchtlingslagers Al-Asrak in Jordanien, wo viele Flüchtlinge aus Syrien leben. Eine Schule gibt es dort, in eine Art Zwei-Schicht-Betrieb wird morgens und nachmittags unterrichtet. In Klassen mit 50 bis 60 Schülern, die sich manchmal nur schwer konzentrieren können. Wegen der Unruhe, aber auch, weil Krieg und Flucht Spuren hinterlassen. Bei ihnen und bei ihren Eltern. Oftmals sei Schule der einzige Ort, sagte Büdenbender, wo die Kinder nicht mit ihrer traumatisierten Familie allein sind.