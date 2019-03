Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigte anlässlich der Geberkonferenz an, Deutschland werde die Arbeit von Unicef in Syrien und im Irak 2019 mit 131 Millionen Euro unterstützen. Unter anderem fließe das Geld in Schulbildung und Ausbildung für syrische Kinder. 2018 sei so bereits 1,4 Millionen Kindern und Jugendlichen geholfen worden, darüber hinaus seien 300.000 Jungen und Mädchen mit psychosozialer Hilfe unterstützt worden.



Bei der Geberkonferenz am Donnerstag in Brüssel hofft die UNO auf Zusagen von fast neun Milliarden Dollar (knapp acht Milliarden Euro) zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge. Demnach sind rund 5,5 Milliarden Dollar nötig, um 5,6 Millionen Menschen zu unterstützen, die in Nachbarländer wie den Libanon, Jordanien, die Türkei, den Irak oder nach Ägypten geflohen sind. Weitere 3,3 Milliarden Dollar sollen zur Verbesserung der humanitären Lage in Syrien eingesetzt werden.