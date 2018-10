Elke Büdenbender ist Schirmherrin des UN-Kinderhilfswerks. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

First Lady Elke Büdenbender reist am Sonntag zum ersten Mal allein als Unicef-Schirmherrin ins Ausland. Im Libanon will die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Projekte des UN-Kinderhilfswerks besuchen.



Sie will sich besonders über die Situation syrischer Kinder und Familien informieren. Viele leben unter extrem harten Bedingungen in Zelten und Notunterkünften. Das Nachbarland von Syrien hat gemessen an der Einwohnerzahl weltweit mit die meisten Flüchtlinge aufgenommen.