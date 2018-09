Von UNICEF geförderte Schule für Flüchtlinge in Jordanien. Quelle: Rainer Jensen/dpa

In Krisen- und Konfliktländern kann jedes dritte Kind im Alter zwischen 5 und 17 Jahren nach UN-Angaben keinen Schulunterricht besuchen. Insgesamt seien weltweit etwa 104 Millionen Kinder betroffen, heißt es in einem aktuellen Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF.



Mit dem Bericht will UNICEF auf mangelnde Bildung in von Krieg und Katastrophen geplagten Staaten aufmerksam machen, ehe sich kommende Woche ranghohe Vertreter zur UN-Vollversammlung in New York treffen.