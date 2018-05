Unicef: Kinder leiden immer mehr unter Konflikten. Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Kinder in Kriegsgebieten werden laut Unicef weltweit immer stärker zur Zielscheibe. Die Konfliktparteien missachteten offensichtlich das Völkerrecht, durch das die Wehrlosesten geschützt werden sollten, sagte Manuel Fontaine, Unicef-Direktor für Nothilfe-Programme.



In Konflikten in aller Welt seien Kinder zu menschlichen Schutzschildern an der Front geworden, würden getötet, verstümmelt und für den Kampf angeworben. "Solche Brutalität darf nicht die neue Normalität sein", sagte Fontaine.