Die muslimische Minderheit der Rohingya wird im buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten verfolgt. Die Regierung verweigert den meisten die Staatsangehörigkeit und betrachtet sie als illegale Einwanderer, obwohl viele im Land geboren wurden: Ihre Vorfahren waren bereits mit den britischen Kolonialherren im 19. Jahrhundert im Bundesstaat Rakhine am Golf von Bengalen angekommen. Sie werden auch von der örtlichen andersgläubigen Bevölkerung angefeindet.



Nach einem Angriff von Rohingya-Rebellen Ende August letzten Jahres auf Polizeiwachen setzte das Militär nach Angaben der Geflohenen Rohingya-Dörfer in Brand und tötete Fliehende. 700.000 kamen in den folgenden Wochen in Bangladesch an. 200.000 Rohingya waren vorher schon dorthin geflüchtet.