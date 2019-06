Kinderehen bei Jungen kommen Unicef zufolge vor allem in einer Reihe afrikanischer Länder südlich der Sahara, Lateinamerika und Karibik, in Südasien sowie Ost-Asien und der Pazifik-Region vor. Minderjährige Jungen würden am häufigsten in der Zentralafrikanischen Republik verheiratet (28 Prozent), gefolgt von Nicaragua mit 19 Prozent und Madagaskar mit 13 Prozent.