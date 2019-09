Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen Vizekanzler Olaf Scholz

Es ist eine ganze Abfolge von Tagungen und Sitzungen, in denen sich CDU und CSU in diesen Tagen mit dem Klima befassen. Mit dem der Welt, aber auch mit dem in der Koalition. Beides hängt irgendwie noch enger zusammen, seitdem Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) der Union mitgeteilt hat, dass am Klimabeschluss nicht zuletzt der Fortbestand der Koalition hängt. "Wir brauchen einen großen Wurf in der Klimapolitik, wenn wir als Regierung weiter eine Berechtigung haben wollen, das Land zu führen", hatte Scholz dem "Spiegel" gesagt.



Eine Aussage, der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nur zustimmen konnte. Das Klimapaket, das am 20. September im Kabinett verabschiedet werden soll, sei der "Lackmustest". Die Latte für eine Einigung wird von beiden Seiten extrem hoch gelegt - wohl auch um sicherzustellen, dass sich die Parteien nicht an Kleinigkeiten zerstreiten. Treibende Kraft im Hintergrund, so heißt es aus der Union, sei vor allem die Kanzlerin höchstpersönlich. Die wolle den Erfolg unbedingt.