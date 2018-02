Jungkonservative um den Finanzstaatssekretär Jens Spahn und Junge-Union-Chef Paul Ziemiak hatten die Forderung nach Erneuerung über Wochen immer drängender erhoben, bis die CDU-Vorsitzende, Kanzlerin Angela Merkel, am Montag die bisherige Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Generalsekretärin nominierte. Nun schaut die CDU mit Spannung nicht nur auf den Parteitag am Montag, sondern bereits auf den Sonntag, wenn Merkel bekanntgeben will, wer die CDU-Ministerposten besetzen soll, falls die Große Koalition zustande kommt. Die große Frage ist, ob etwa Spahn berücksichtigt wird. "Ich würde mir schon wünschen, dass Jens Spahn auch dem künftigen Kabinett erhalten bleibt", sagte die Fraktionsvizechefin Nadine Schön dem Portal huffingtonpost.de.