Ralph Brinkhaus

Quelle: dpa

Ralph Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU im Bundestag, hat betont, dass seine Kollegen in Sachsen und Brandenburg gekämpft hätten. Das Ergebnis sei aber nicht so, dass "wir in Jubel ausbrechen". "Michael Kretschmer hat unglaublich gekämpft in den letzten Wochen und aufgeholt, darüber freuen wir uns natürlich", so Brinkhaus.



Kretschmer erreicht mit der CDU in Sachsen laut Hochrechnung 33,1 Prozent. In Brandenburg kommt die CDU aktuell auf 15,5 Prozent.