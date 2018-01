In der SPD gibt es weiter große Vorbehalte gegen ein Regierungsbündnis mit CDU und CSU, Nachbesserungen des Sondierungsergebnisses werden gefordert. In der Union wird das kritisch gesehen: "Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der "Bild"-Zeitung. "Auch uns ist einiges schwergefallen, nicht nur der SPD", ergänzte der CDU-Politiker. Hintergrund sind Klagen aus der SPD, man habe wesentliche Punkte nicht durchsetzen können. "Die SPD hat doch viel erreicht. Darüber muss sie jetzt auch mal reden", sagte Kauder. Ähnlich äußerte sich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer: "Wir stehen zu dem Sondierungspapier, wir werden nicht den Fehler machen, die beschlossenen Punkte neu zu verhandeln", sagte er dem Blatt. Ebenso Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen: "Wir wollen eine stabile Regierung bilden und das fängt mit verlässlichen Absprachen an."