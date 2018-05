Kauder und Leyen im Gespräch mit Merkel im Bundestag Quelle: epa

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die SPD zur Fortsetzung einer großen Koalition aufgefordert. "Es ist jetzt keine Zeit für Experimente", sagte Kauder der "Rheinischen Post". "Wir leben in sehr anspruchsvollen Zeiten - was die Lage in Deutschland angeht, aber vor allem international. Wir brauchen deshalb gerade in den nächsten Jahren eine Regierung auf einer absolut verlässlichen Basis. Das ist eine Koalition."