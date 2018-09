Betreuerin und Kinder in einer Kita. Archivbild Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch das "Gute-Kita-Gesetz" von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) auf den Weg bringen. Mit 5,5 Milliarden Euro bis 2022 will der Bund die Qualität der Kitas fördern. Zudem sollen Eltern bei den Gebühren entlastet werden.



Die Union pocht vor allem auf einen Qualitätsausbau. Sie werde darauf achten, dass die Priorität nicht auf der Senkung der Gebühren liegt, sagte der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marcus Weinberg (CDU).